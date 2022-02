லட்சுமி தேவி“தாமரை” மீதுதான் வருவாங்க..“சைக்கிள்” “யானை” மீது வரமாட்டாங்க..சொல்கிறார் ராஜ்நாத் சிங்

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : லட்சுமி தேவி எப்போதும் தாமரையில் தான் வருவார், அவர் சைக்கிளில் வருவதையோ, யானை மீது அமர்ந்திருப்பதையோ, அல்லது கையை அசைப்பதையோ நீங்கள் எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா என உத்திரபிரதேசத்தில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் கூறியுள்ளார்.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

ஏற்கனவே 3 கட்ட தேர்தல்கள் மாநிலத்தில் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் நான்கு கட்ட தேர்தல் அடுத்தடுத்து நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலில் பாஜக, சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் உத்திர பிரதேச தேர்தலில் தனித்தனியாக பலப் பரிட்சை நடத்துகின்றன.

குஜராத் குண்டு வெடிப்பில் தூக்கு தண்டனை பெற்றவர் தந்தை சமாஜ்வாதி கட்சிக்கு பிரச்சாரம்.. யோகி தாக்கு

English summary

Defense Minister Rajnath Singh, who is campaigning in Uttar Pradesh, said Lakshmi Devi always comes in lotus and has ever seen her coming on a bicycle, sitting on an elephant or waving her hand.