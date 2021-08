தலிபான்களை சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடன் ஒப்பிட்டு பேச்சு.. உ.பி. எம்.பி மீது தேசத்துரோக வழக்குபதிவு

Lucknow

oi-Rayar A

லக்னோ: இந்திய சுதந்திர போராட்ட வீரர்களுடன் தாலிபான்களை ஒப்பிட்டு பேசிய சமாஜ்வாடி கட்சி எம்.பி மீது தேசத்துரோக வழக்கு பாய்ந்தது. இப்போது உலகமெங்கும் ஆப்கானிஸ்தான் பற்றியே பேச்சாகவே இருக்கிறது.

அங்கு சுமார் 20 ஆண்டுகள் நடந்த உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஆப்கான் சர்ச்சையை முறியடித்து தாலிபான்கள் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி விட்டனர்.

ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் தாலிபான்களுக்கு ஆதரவாக வெளிப்படையாக கருத்து தெரிவித்து விட்டது. இது தவிர சீனாவும், ரஷ்யாவும் தாலிபான்கள் நடவடிக்கையை பாராட்டியுள்ளன.

English summary

Samajwadi Party MP charged with treason for comparing Taliban with Indian freedom fighters. Sabiqur Rahman MP has said that he did not speak in support of Indian freedom fighters and the Taliban and that his opinion was distorted