உ.பியில் தொடரும் அவலம்.. லக்கிம்பூர் கேரியில் மரத்தில் தொங்கிய தலித் சகோதரிகளின் உடல்கள்.. கொடுமை

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் பட்டியலினத்தை சேர்ந்த இரண்டு சகோதரிகளின் உடல்கள் தூக்கில் தொங்கியவாறு மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் அம்மாநிலத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அவர்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டிருப்பதாக சகோதரிகளின் பெற்றோர் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். இதனையடுத்து வழக்கும் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் கொலை ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த சம்பவம் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையின் கீழ் நிலவும் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து விமர்சனங்களை அதிகப்படுத்தியுள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் இந்த சம்பவத்திற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன.

English summary

The incident of recovery of hanging bodies of two Dalit sisters in Uttar Pradesh has caused great shock in the state. The parents of the sisters have alleged that they were sexually assaulted and murdered. A case has also been registered under the sections of rape and murder. The incident has heightened criticism of the law and order situation under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath. Opposition parties have strongly condemned the incident.