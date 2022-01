உ.பி தேர்தல்: 403 தொகுதிகளிலும் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி தனித்துப் போட்டி...மாயாவதி போட்டியிடாதது ஏன்

Lucknow

லக்னௌ: உத்தரபிரதேச மாநில தேர்தல் களம் அனல் பறக்கும் நிலையில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சித்தலைவர் மாயவதி சட்டசபைத் தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எஸ்.சி மிஸ்ராவும் போட்டியிடப்போவதில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப், கோவா, உத்தரகண்ட், மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் நடைபெறும் சட்டசபைத் தேர்தல் குறித்த தேர்தல் ஆணையம் சில தினங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தது. உத்தரபிரதேச மாநிலத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவு பிப்ரவரி 10ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. அதைத் தொடர்ந்து கடைசிக் கட்ட தேர்தல் வாக்குப்பதிவு மார்ச் 7ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. 5 மாநில தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கைகள் மார்ச் 10இல் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டசபைத் தேர்தல் பணிகளை கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே அனைத்து கட்சிகளும் தொடங்கிவிட்டன.

கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் ஜனவரி 15ஆம் தேதி வரை நேரடி பிரசாரத்திற்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

உ.பி.யில் விசித்திரம்.. யோகி ஆதித்யநாத், அகிலேஷ், மாயாவதி, பிரியங்கா தேர்தலில் போட்டி இல்லை?

English summary

UP Assembly election 2022: ( உத்தரபிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தல் 2022) Bahujan Samaj Party president Mayawati will not contest the upcoming Uttar Pradesh Assembly polls, said party general secretary S C Misra. The UP state elections, which will be held in seven phases starting February 10.