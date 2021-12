உ.பி.தேர்தல்: போராடி ஆட்சியை தக்க வைக்கும் பாஜக!மிரட்டலாக பின்தொடரும் அகிலேஷ் கட்சி:கருத்து கணிப்பு

Lucknow

oi-Mathivanan Maran

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநில சட்டசபைத் தேர்தலில் தற்போதைய ஆளும் பாஜக ஆட்சியைத் தக்க வைக்கும் என்று ஏ.பி.பி.- சிவோட்டர் இணைந்து நடத்திய 3-வது கருத்து கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2017-ம் ஆண்டு உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி 325 இடங்களை வென்று மிகப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியை கைப்பற்றியது. கடந்த 4 ஆண்டுகளில் உ.பி.யில் ஆளும் பாஜக அரசு மீது அதிருப்தி அதிகரித்திருக்கிறது என்றே கூறப்பட்டு வருகிறது.

English summary

According to the APP C Voter Survey, BJP will get 212-224 Seats in the UP Assembly Election 2022.