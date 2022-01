'மக்களிடம் ஓட்டுகேட்க போகணும்.. ஜாமீன் கொடுங்க ஜட்ஜ் ஐயா'.. உச்சநீதிமன்றத்தில் சமாஜ்வாடி தலைவர் மனு

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் பிரசாரம் செய்வதற்காக இடைக்கால ஜாமீன் கோரி சமாஜ்வாடி கட்சி தலைவர் அசம் கான் உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகியுள்ளார். இவர் 2020-ம் ஆண்டு முதல் சிறையில் உள்ளார்.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பா.ஜ.க ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இந்த மாநிலத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Samajwadi Party leader Assam Khan has approached the Supreme Court seeking interim bail to campaign in the Uttar Pradesh Assembly elections. He has been in prison since 2020