''கொரோனா நிலை பற்றி பேசினால்.. தேசத்துரோகி பட்டம் சூட்டுவார்கள்''.. சொல்வது உ.பி. பா.ஜ.க எம்.எல்.ஏ!

Lucknow

லக்னோ: கொரோனா நிலை பற்றி பேசினால் என் மீது தேசத்துரோக வழக்கு பாயும் என்று உத்தர பிரதேச பாஜக எம்.எல்.ஏ தெரிவித்துள்ளார்.

பா.ஜ.க.வின் யோகி ஆதித்யநாத் ஆட்சி புரியும் உத்தர பிரதேசத்தில் கொரோனாவின் பாதிப்ப கொடூரமாக உள்ளது.

நோயாளிகளை தேடி நேரடியாக வரப்போகும் ரெம்டெசிவர் மருந்து.. தமிழக அரசு தொடங்கியது இணைய சேவை!

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் உத்தர பிரதேசத்தில் 10,682 பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 311 பேர் கொரோனாவுக்கு உயிரிழந்துள்ளனர்.

