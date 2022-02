தேசிய கோவிலாகும் ராமர் கோவில்.. 2023ல் பிரமாண்டமாக தயாராகும்.. உ.பி. பிரசாரத்தில் யோகி பேச்சு

Lucknow

லக்னோ: 2023ம் ஆண்டுக்குள் அயோத்தியில் பிரமாண்ட ராமர் கோயில் தயாராகிவிடும் என உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆட்சியில் இருக்கும் பாஜக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர தொடர் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. பிரதமர் மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, என உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் களம் பாஜக நட்சத்திரங்களால் நிரம்பி வருகிறது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் இரண்டு கட்ட தேர்தல் முடிவடைந்துள்ளது. மூன்றாவது கட்ட தேர்தல் வரும் 20ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

English summary

A grand temple of Lord Ram will be ready in Ayodhya by 2023. This Ram Temple will be 'Rashtra Mandir' of India saysUP CM Yogi Adityanath in Karhal, Mainpuri. Samajwadi chief Akhilesh Yadav is contesting the Assembly poll from Karhal seat