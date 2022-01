ஒரு பக்கம் அகிலேஷ்.. மறுபக்கம் மாயாவதி.. இன்னொரு பக்கம் பிரியங்கா.. வெற்றிக்காக பாஜக பக்கா வியூகம்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபை தேர்தலையொட்டி 4 கோடி வீடுகளில் தாமரை சின்னத்தை ஒட்டும் மிகப் பெரிய திட்டத்தை பாஜக புதிய முயற்சியாக எடுத்துள்ளது. ஏற்கெனவே வீடுதோறும் பிரச்சார திட்டத்தையும் அமல்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் 403 சட்டசபைகளுக்கான பதவிக்காலம் முடிவடைகிறது. இதனால் அங்கு 7 கட்டங்களாக சட்டசபை தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. முதல் கட்டமாக பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி தேர்தல் தொடங்குகிறது. இதையடுத்து பிப்ரவரி 14, 20, 23, 27, மார்ச் 3, 7 என தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்த தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை வரும் மார்ச் 10ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த தேர்தலில் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள போராடுகிறது. அது போல் காங்கிரஸ், பகுஜன் சமாஜ், சமாஜ்வாதி உள்ளிட்ட கட்சிகளும் ஆட்சியை பிடிக்க போராடுகின்றன.

அடடே... உ.பி. சட்டசபை தேர்தலில் யோகியை தொடர்ந்து முதல் முறையாக அகிலேஷ் யாதவ் போட்டியாமே?

UP Election: Lotus stickers to be pasted on 4 crore homes as new attempt. Already BJP is doing door to door campaign.