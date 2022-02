உ.பி.யை மீண்டும் கலவரக்காரர்கள் கையில் கொடுத்துவிடாதீர்கள்.. டிஜிட்டல் பிரசாரத்தில் மோடி பேச்சு

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் அமைதி நிலவுகிறது. மீண்டும் கலவரக்காரர்கள் கையில் ஆட்சியைக் கொடுத்துவிடாதீர்கள் என பிரதமர் மோடி பிரசாரத்தில் பேசியுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் விரைவில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான வேலைகளை அனைத்து மாநில கட்சிகளும் துரிதமாக செயல்படுத்தி வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகளுக்குமான சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

English summary

Peace prevails in Uttar Pradesh. Prime Minister Narendra Modi has said in his campaign that the regime should not be left in the hands of rioters again.