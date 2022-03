உ.பி. அரசியல் வரலாற்றிலேயே.. தொடர்ந்து 2வது முறையாக முதல்வராகும் முதலாவது முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்

Lucknow

oi-Vishnupriya R

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இடங்களை பெற்று மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கிறது. இதன் மூலம் உ.பி. பாஜக இரு வரலாற்று சாதனைகளை பதிவு செய்கிறது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் மொத்தம் 403 இடங்களுக்கு சட்டசபை தேர்தல் 7 கட்டங்களாக நடந்து முடிந்தன. இந்த தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

இதில் பாஜக ஆட்சி அமைக்க தேவையான இடங்களை தாண்டிவிட்டது. உ.பி.யில் ஆட்சி அமைக்க 202 இடங்கள் தேவைப்படுகிறது. அந்த பெரும்பான்மை பலத்தை பாஜக தாண்டியுள்ளது. பாஜக 222 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. அகிலேஷ் யாதவின் சமாஜ்வாதி கட்சி 85 இடங்களில் முன்னிலையில் உள்ளது.

முதல் சட்டசபை தேர்தலிலேயே அகிலேஷ், யோகி முன்னிலை.. உ.பியில் ஸ்டார் வேட்பாளர்கள் நிலை என்ன?

English summary

UP Assembly election results 2022: CM Yogi Adityanath elected as the Chief minister of the big state again. This is not happened so far in UP history.