காந்தம் போல இழுத்த அகிலேஷ் யாதவ்.. சாரை சாரையாக குவிந்த மக்கள்.. "கர்ஹால்" படைத்த புது சாதனை

லக்னோ: சமாஜ்வாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் போட்டியிடும் கர்ஹாலில் நேற்று அதிகபட்ச வாக்குகள் பதிவாகி சாதனை படைத்திருப்பதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கெனவே இரண்டு கட்ட தேர்தல் முடிவடைந்திருக்கின்றன.

இந்நிலையில், உத்தரப்பிரதேசத்தில் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் அகிலேஷ் யாதவ் போட்டியிடும் கர்ஹால் தொகுதியில் நேற்று மாலை 5 மணி நிலவரப்படி 62.32 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகி இருந்தது.

English summary

In Uttar Pradesh third phase election, the Karhal seat in Mainpuri district constituency witnessed 62.32 percentage turnout till 5pm, which was the second-highest for the seat since 1951. SP Leader Akilesh yadav is contesting in Karhal.