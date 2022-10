புதைக்குழியில் சிக்கிய முதியவர்! காப்பாற்றாமல் சிரித்தபடி வீடியோ எடுத்த போலீஸ்! உபியில் பரபர சம்பவம்

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: உத்தரபிரதேசத்தில் புதைக்குழியில் சிக்கி உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த முதியவரை காப்பாற்றாமல் அவரை பார்த்து சிரித்தபடியே போலீஸ்காரர் ஒருவர் தனது செல்போனில் வீடியோ எடுத்த சம்பவம் பலரது கண்டனத்துக்கும் உள்ளாகி வருகிறது.

ஆபத்தில் இருக்கும் நபரை காப்பாற்ற எந்த முயற்சியும் எடுக்காமல் அதை எள்ளி நகையாடும் விதமாக காவலர் நடந்து கொண்டது பொதுமக்களை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

இதுபோன்ற சில போலீஸாரால் தான் ஒட்டுமொத்த காவல்துறைக்கே களங்கம் ஏற்படுவதாக நெட்டிசன்கள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Uttar pradesh policeman was seen in video that surfaced in social media that he didn't try to evacuate a old man who trapped under wed mud, but he take video with smiling face.