அயோத்தி ராமர் கோவிலில்.. சினிமா பாடலுக்கு குத்தாட்டம்.. 4 பெண் போலீசுக்கு அதிரடி தண்டனை.. போச்சே

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராம ஜென்மபூமி என்ற இடத்தில் புதிதாக ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் அங்கு பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட 4 பெண் கான்ஸ்டபிள்கள் சினிமா பாடலுக்கு குத்தாட்டம் போட்ட நிலையில் அவர்களுக்கு அதிரடியாக தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

பல்வேறு சர்ச்சைகள், சட்ட போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை தொடர்ந்து உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

மொத்தம் 110 ஏக்கரில் ரூ.1000 கோடி செலவில் பிரமாண்டமாக கோவில் அமைய உள்ளது. இந்த கோவில் கட்டும் பணியை 2020 ஆகஸ்ட் 5ல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டி துவக்கி வைத்தார்.

A new Ram Temple is being built at Ayodhya, Uttar Pradesh, at a place known as Ram Janmabhoomi. In this case, 4 female police officers who are working on security duty there have been suspended while dancing to a movie song.