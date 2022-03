சாதி வெறிய தகர்த்துட்டோம்.. மக்கள் ஆதரவு எங்களுக்குத்தான்.. 80 % இடங்களில் வெற்றி.. உபியில் யோகி!

Lucknow

லக்னோ : கடந்த 5 ஆண்டுகால பாஜக ஆட்சியில் உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் சாதிவெறி தகர்த்தப்பட்டுள்ளது எனவும் பரம்பரை அரசியல் செய்தவர்கள் தோல்வியடைந்த நிலையில் வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது 80 சதவீத இடங்களை கைப்பற்றி பாஜக பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியமைக்கும் என உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் கூறியுள்ளார்.

உத்திரபிரதேசத்தில் அசம்கர், மௌ, ஜான்பூர், காஜிபூர், சந்தோலி, வாரணாசி, மிர்சாபூர், பதோஹி மற்றும் சோன்பத்ரா உள்ளிட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களில் மொத்தம் உள்ள 54 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு ஏழாவது மற்றும் கடைசி கட்டமாக மார்ச் 7ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

ஓய்ந்தது பிரச்சாரம்..உபியில் நாளை மறுநாள் இறுதி கட்ட தேர்தல்.. யோகி VS அகிலேஷ்.. யாருக்கு செல்வாக்கு

