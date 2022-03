உபி முதல்வராக நாளை பதவியேற்கும் யோகி ஆதித்யநாத்.. பிரம்மாண்ட விழாவில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பு

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச தேர்தலில் பாஜக மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், யோகி ஆதித்யநாத் நாளை முதல்வராகப் பதவியேற்க உள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசம். பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களுக்குக் கடந்த மாதம் தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில் பஞ்சாப் தவிர 4 மாநிலங்களில் ஆட்சியில் இருந்த பாஜக அப்படியே தனது ஆட்சியைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது.

குறிப்பாக உத்தரப் பிரதேசத்தில் பாஜக மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. உத்தரப் பிரதேசத்தில் கடந்த பல ஆண்டுகளாகவே எந்தவொரு ஆளும் கட்சியும் அரசைத் தக்க வைத்துக் கொண்டது இல்லை.

English summary

Yogi Adityanath will be back as Chief Minister of Uttar Pradesh: BJP Uttar Pradesh chief says He was elected the head of the legislature party ahead of his swearing-in ceremony tomorrow.