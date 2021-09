'இது சிங்கப்பூர் இல்லை எங்க ஊர் சஹரன்பூர்..' வைரலாகும் யோகி விளம்பரம்.. வைச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

Lucknow

லக்னோ: யோகி அரசின் சாதனைகளை விளக்கி பாஜக வெளியிட்ட விளம்பரத்தில் கொல்கத்தா பாலத்தின் படம் இடம் பெற்றிருந்தது. இதை திரிணாமுல் தலைவர்கள் மட்டுமின்றி நெட்டிசன்களும் சேர்ந்து கலாய்த்து ட்வீட் செய்து வருகின்றனர்.

பாஜக வலுவாக உள்ள மாநிலங்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுவது உத்தரப் பிரதேசம். இப்போது அங்கு யோகி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி நடைபெறுகிறது.

உத்தரப் பிரதேசத்தில் அடுத்தாண்டு தொடக்கத்தில் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது. அங்கு மீண்டும் தேர்தலில் வென்று, ஆட்சியில் தொடர வேண்டும் என்றை முனைப்புடன் பாஜக களமிறங்குகிறது.

Internet goes crazy after a Full-page newspaper advertisement of Yogi Adityanath contains Bridges and buildings from Kolata. assembly elections are to be conducted in Uttar Pradesh in 2022.