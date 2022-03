1 ட்ரில்லியன் பொருளாதாரம்! ஊழலுக்கு எதிர்ப்பு! அதிகாரிகளுக்கு ஆதித்யநாத்தின் ஸ்டிரிக்ட் உத்தரவுகள்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்த வேண்டும். ஒரு டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலருக்கான செயல் திட்டங்கள் தயாரிப்பதோடு, அரசு திட்டங்களில் ஊழலுக்கு இடமளிக்க கூடாது என அம்மாநில அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிரடி உத்தரவுகளை பிறப்பித்துள்ளார்.

நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் உத்தர பிரதேசத்தில் 255 இடங்களில் பாஜக வென்று ஆட்சியை பிடித்தது. உத்தர பிரதேச முதல்வராக நேற்று முன்தினம் யோகி ஆதித்யநாத் 2வது முறையாக பதவியேற்றார்.

யோகி ஆதித்யநாத்தை தொடர்ந்து 52 பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர். இதில் 2 துணை முதல்வர்களும் அடங்கும். இந்த விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர்கள் அமித்ஷா, ராஜ்நாத்சிங், பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா உள்பட ஏராளமானவர்கள் பங்கேற்றனர்.

“யோகி ஆதித்யநாத் எனும் நான்”.. முதல்வர் ஆனாலும் மடத்தின் அதிபதி.. கோரக்பூர் கோவிலில் பூசாரி.. !

English summary

Uttar pradesh Chief Minister Yogi Adityanath Directs to Officials, to improve the economic growth of the state and not to allow corruption in government projects.