பயமில்லையா? 2024ல் அமேதியில் தான் போட்டியா? ராகுலை நேராக கேட்ட மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி..ஏன்?

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி பற்றி ஆபாசமாக காங்கிரஸ் தலைவர் கருத்து தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் தான் ‛‛நீங்கள் பயப்படமாட்டிங்களா?. 2024ல் மீண்டும் அமேதி தொகுதியில் தான் போட்டியிடுவீங்களா?'' என ராகுல் காந்தியிடம் நேராக மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இரானி கேட்டு சீண்டியுள்ளார்.

கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள அமேதி தொகுதியிலும், கேரளா மாநிலம் வயநாடு தொகுதியிலும் ராகுல் காந்தி போட்டியிட்டார்.

இதில் வயநாடு தொகுதியில் ராகுல் காந்தி வென்ற நிலையில் அமேதியில் தோல்வியடைந்தார். அமேதி தொகுதியில் பாஜகவின் மத்திய அமைச்சரான ஸ்மிருதி இரானி போட்டியிட்டு ராகுல் காந்தியை வீழ்த்தினார்.

English summary

The Congress leader is said to have made obscene comments about Union Minister Smriti Irani. In this case, are you not afraid? Union Minister Smriti Irani directly asked Rahul Gandhi, "Will you contest from Amethi constituency again in 2024?"