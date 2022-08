4 மணி நேர கேம்.. 2021 போலவே டி20 மேட்ச் ஆடிய டாக்டர்.. வாகாக சிக்கிய சம்பவம்.. தலைகீழ் மாற்றம்!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : 2021ஆம் ஆண்டு பாஜகவில் சேர்ந்து 4 மணி நேரத்தில் எம்.எல்.ஏ சீட் வாங்கிய டாக்டர் சரவணனின் அரசியல், நேற்று 4 மணி நேரங்களில் நேர் எதிராகத் திரும்பியுள்ளது. நேற்று பகல் 12 மணி முதல் நள்ளிரவு 12 மணி வரை மதுரையில் நடந்த சம்பவங்களை 3 டி20 மேட்ச்களாகப் பிரிக்கலாம். அந்தளவுக்குப் பரபரப்புக்குப் பஞ்சமில்லாமல் சென்றது மதுரை அரசியல்.

மதுரை விமான நிலையத்தில் தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் காரில் நேற்று பகல் 12 மணிக்கு பாஜகவினர் செருப்பு வீசிய சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, பாஜகவினரின் கூட்டத்திற்குப் பின்னணியில் டாக்டர் சரவணன் இருந்ததாக குற்றம்சாட்டப்பட்ட நிலையில், இரவோடு இரவாக நேரில் அமைச்சரை சந்தித்து மன்னிப்புக் கோரினார் சரவணன்.

பாஜகவின் மத அரசியல் மற்றும் வெறுப்பு அரசியல் பிடிக்காமல் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட மனஉளைச்சல் காரணமாக பா.ஜ.கவில் இருந்து விலகுவதாக மாநகர் மாவட்ட பா.ஜ.க தலைவர் சரவணன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கு எதிராக மாலையில் ஆக்ரோஷமாக பேட்டியளித்த சரவணன் அடுத்த 8 மணி நேரத்தில் தனது நிலைப்பாட்டை நேரெதிராக மாற்றிக்கொண்டது தமிழக அரசியலையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது.

அமைச்சர் பிடிஆர் கார் மீது செருப்பு வீச்சு! தூண்டியதே டாக்டர் சரவணன் தான்.. பாஜக பரபர குற்றச்சாட்டு

