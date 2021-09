17 வயது சிறுமிக்கு தாலி கட்டி தனி வீட்டில் அலப்பறை.. மைக் செட்காரரை அள்ளிச் சென்ற மதுரை போலீஸ்

Madurai

oi-Veerakumar

மதுரை: மதுரையில் 17 வயது சிறுமியை ஆசை வார்த்தை கூறி, 2வதாக திருமணம் செய்துள்ளார் 27 வயது வாலிபர். தற்போது அவர் போக்சோ சட்டத்தின்கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மைக் செட் அமைக்கும் பணியின்போது சிறுமியை காதலித்து இவ்வாறு சட்ட விரோத திருமணம் செய்துள்ளார் வாலிபர்.

இந்த சம்பவம் குறித்த விவரம் இதுதான்: விருதுநகர் மாவட்டம் திருச்சுழி பகுதியை சேர்ந்த 27 வயது இளைஞர் மகாலிங்கம். இவர் அப்பகுதியில் திருவிழாக்களுக்கு ரேடியோ செட் அமைக்கும் வேலை செய்து வந்துள்ளார்.

14 வயது மகளை ஒரு மாதமாக பலாத்காரம் செய்த தந்தை.. மனைவி உடந்தை.. சென்னையில் கொடுமையான சம்பவம்

English summary

A 27-year-old man has married a 17-year-old girl in Madurai for the second time. He is currently under arrest under the pocso Act.