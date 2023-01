கீழவளவு மலையில் ‘அந்த’ நேரம்.. பள்ளி மாணவியை வீடியோ எடுத்த கும்பல்! மாஸ்டர் பிளானே காதலன் தானாம்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : ஆபாச வீடியோ எடுத்து பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து நகை பணம் பறிப்பு செய்த காதலன் உள்பட மூன்று பேர் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கவனமாக இருக்கும்படி பெற்றோர்களுக்கு போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

ஒரு சில நிமிடங்கள் அற்ப மகிழ்ச்சியை தரும் பேஸ்புக் லைக்குகளுக்காகவும், ஃபேஸ்புக் கமெண்ட்களுக்காகவும் அடிமையாகி தங்களது வாழ்வையே தொலைக்கும் கல்லூரி மாணவிகள் பள்ளி மாணவிகள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

குறிப்பாக சமூக வலைதளங்கள் மூலம் நடைபெறும் குற்றங்கள் தான் பெற்றோர்களை பெறும் கவலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் மதுரையில் நடைபெற்றுள்ளது. சமூக வலைதளம் மூலம், காதல் வலை வீசி அந்த மாணவியின் வாழ்வே பறி போயுள்ளது.

English summary

Police have warned parents to be careful, including the boyfriend who took obscene video and sexually harassed a schoolgirl and extorted money from her.