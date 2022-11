தவப் புதல்வனின் ’கலகத் தலைவன்’ குறித்து தான் முதல்வருக்கு கவலை! அதிமுக ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சனம்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தன்னிறைவு பெற்ற தமிழகமாக உருவாக்குவேன் என்று வாக்குறுதி அளித்த கொடுத்த முதல்வர் தற்போது தன் தவபுதல்வன் நடித்த கலகத் தலைவன் படத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு மட்டும் கவனம் செலுத்துவது மக்களுக்கு கவலை அளிக்கிறது என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக பேசியுள்ள அவர்," மக்களுக்கு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பணியாற்றினால் தான்அதன் நோக்கம் நிறைவேறும். இதுதான் நாம் காலம் காலமாக பார்த்து வருகிற மக்கள் சேவையினுடைய இலக்கணம்.

இந்த இலக்கணத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடியார், மக்களுக்கு சேவையாற்றி மக்கள் திட்டங்களை கடைகோடியில் உள்ள மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து, வரலாறு படைத்ததை நாம் இந்த நேரத்திலே நினைவு கூறுகிறேன். ஆனால் இன்றைய திமுக அரசியல் நிலை என்ன ?

கலகத் தலைவனை பாராட்டிய கழகத் தலைவர்! உதயநிதி ஸ்டாலின் உற்சாகம்! இன்று முதல் கொண்டாட்டம்!

English summary

Former AIADMK minister RB Udayakumar has severely criticized the Chief Minister who promised to make Tamil Nadu a self-sufficient state and is now focusing only on the progress of his son's film Kalaga Thalaivan