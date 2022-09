நூலைப் போல சேலை.. அப்படியே அப்பா மாதிரியே! ‘நீடூழி வாழ்க’ திமுகவை புகழ்ந்த ஓபிஎஸ்! உடனே வந்த ஓபிஆர்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவிகளுக்கு தமிழக அரசு மாதந்தோறும் 1000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் புதுமைப்பெண் புதுமைப்பெண் திட்டம் நீடூழி வாழ்க என ஓபிஎஸ் கூறியுள்ள நிலையில், அவரது மகனும் வரவேற்றுள்ளார். இந்நிலையில், பழனியில் அப்பா ஓபிஎஸ் மாதிரியே ஓபிஎஸ் தியானம் செய்யும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

6 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை படித்த மாணவிகள் உயர்கல்வி பயில்வதை ஊக்கப்படுத்தும் வகையிலும், அவர்களின் உயர் கல்வி சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் பொருட்டு கடந்த பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் புதுமைப் பெண் திட்டத்தை அறிவித்தார்.

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் உயர்கல்வி உறுதித்திட்டத்தின் கீழ் அரசுப் பள்ளியில் பயின்று கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் திட்டத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாவின் அறிவித்தார். இந்த திட்டத்திற்கு 'புதுமைப்பெண் திட்டம்' என்றும் பெயர் சூட்டப்பட்டது.

தேனி காற்று திசை மாறுதே! அதே ஜெ

English summary

While the OPS has said that the Tamil Nadu government will provide a monthly scholarship of 1000 rupees to the female students who have studied in government schools, her son has also welcomed the program. In this case, the photos of OPR meditating like Dad OPS in Palani are spreading rapidly on social media.