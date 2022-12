ட்விஸ்ட்.. அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர்! தேர்தல் ஆணைய கடிதத்தால் குஷியில் ஓபிஎஸ்! என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தமிழக தேர்தல் ஆணையம் அனுப்பிய கடிதத்தில் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என குறிப்பிட்டு எழுதப்பட்டிருப்பது எடப்பாடிபழனிசாமி அணியினருக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் பதவியை தேர்தல் ஆணையமும் ஏற்று கொண்டுள்ளது என ஓ.பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார்.

முதல்வராக பதவியேற்ற போதும் சரி தற்போது எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருக்கும் போதும் சரி தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் நெருக்கடியை சந்தித்து வருவது எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு வாடிக்கையாக போய்விட்டது.

முதல்வராக பதவியேற்ற உடனேயே ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் நெருக்கடி, அதற்குப் பின்னர் அதிகாரம் மோதல், திமுகவின் எதிர்க்கட்சி அரசியல், பாஜகவின் மறைமுக நெருக்கடி என பல்வேறு சவால்களை சந்திக்க வேண்டி இருந்தது.

English summary

O. Panneerselvam has said that while the letter sent by the Tamil Nadu Election Commission has been mentioned as AIADMK coordinator and coordinator, Edappadi Palanisamy team has been shocked.