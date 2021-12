1000 பொங்கல் பானைகள்... காளைகளுடன் பொங்கல் கொண்டாடும் பாஜக - ஜன.12ல் மதுரை வரும் பிரதமர் மோடி

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: பாஜக சார்பில் மதுரையில் பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. மோடி பொங்கல் என்ற பெயரில் நடைபெறும் பொங்கல் விழாவில் பங்கேற்க பிரதமர் மோடி ஜனவரி 12ஆம் தேதி மதுரை வரவுள்ளதாக உள்ளதாக பாஜக சார்பில் அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தமிழர்களின் பாரம்பரிய பண்டிகையான பொங்கல் பண்டிகை ஆண்டுதோறும் 4 நாட்கள் நடைபெறும். மதுரை மாவட்டத்தில் மூன்று நாட்கள் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகளும் நடைபெறும். இந்த பொங்கல் பண்டிகையைக் காண வெளிநாடுகளில் இருந்தும் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தருவார்கள்.

பாஜக மாநிலத்தலைவர் அண்ணாமலை இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி தமிழக பாஜக சார்பில் மோடி பொங்கல் நிகழ்ச்சி வரும் 12ஆம் தேதி கொண்டாடப்பட உள்ளது. பாரத பிரதமர் மோடி இந்த விழாவில் பங்கேற்று சிறப்பிக்க உள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக நடத்த பாஜக சார்பில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

