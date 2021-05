மதுரையில் வேகமாக பரவும் கருப்பு பூஞ்சை - ரத்த சர்க்கரையை கட்டுக்குள் வைக்க மருத்துவர்கள் அறிவுரை

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கொரோனா வைரஸ் தொற்று வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் மதுரையில் இதுவரை 50 பேருக்கு கருப்பு பூஞ்சை தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுப்பாடு இல்லாத நீரிழிவு நோய் உள்ளோரை பாதிக்கும் கருப்பு பூஞ்சை தொற்றால், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் இதுவரைக்கும் மதுரை மாவட்டத்தில் 50க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாடு முழுவதும் பரவிவரும் கொடிய கொரோனா நோயினால் பல லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தினசரியும் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்து வருகின்றனர். கொத்து கொத்தாக உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தி வரும் நிலையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் சிலர் 'மியூக்கோர்மைகோசிஸ்' என்ற கருப்பு பூஞ்சை தொற்று பாதிப்புக்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.

மதுரை மாவட்டத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்படுவர்கள் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. கொரோனா நோய் தொற்று பாதிப்பு சிகிச்சையின் காரணமாக, நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி குறைந்து தற்போது கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்பட்டு வருகிறது. அதிகப்படியான ஸ்டீராய்டு மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்வதால் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்து கருப்பு பூஞ்சை நோய் ஏற்படுவதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த பாதிப்பு அமைதியாக உயிரை பறிக்க கூடியது என்ற அதிர்ச்சி தகவலை டாக்டர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Mucormycosis is an emerging fungal infection in both developed and developing countries with different target population. As the corona virus spreads rapidly, 50 people have been diagnosed with black fungus in Madurai so far. Doctors say more than 50 people have been infected with the black fungus, which affects people with uncontrolled diabetes, in the Madurai district since last April.