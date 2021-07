பிடிஆரை திடீரென தேடிச்சென்று சந்தித்த சி.ரங்கராஜன்.. 'பலமான கோரிக்கை'.. என்னவாக இருக்கும்?

Madurai

மதுரை; முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநரும் 2020ம் ஆண்டின் தமிழக பொருளாதார சீரமைப்பு உயர்மட்ட குழுவின் முன்னாள் தலைவருமான சி.ரங்கராஜன், தமிழகத்தின் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை நேரில் சென்று சந்தித்து பேசினார்.

தமிழகத்தில் முந்தைய அதிமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கொரோனா லாக்டவுனால் பாதிக்கப்பட்ட மாநில பொருளாதாரத்தை மீட்க ரங்கராஜன் தலைமையில் ஒரு குழுவை அப்போதைய முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அமைத்திருந்தார். இந்த குழு கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தமது அறிக்கையை தமிழக அரசிடம் தாக்கல் செய்தது.

ரங்கராஜன் குழு தமது அறிக்கையில், மருத்துவ வசதிகளுக்காக ரூ5,000 கோடி செலவிட வேண்டும்; மருத்துவ துறைக்கு கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்க வேண்டும் என பரிந்துரைத்தது. செங்கல்பட்டு அருகே மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிக்கும் பூங்கா ஒன்றை உருவாக்கவும் ரங்கராஜன் குழு பரிந்துரைத்திருந்தது.

English summary

C. Rangarajan, former Governor of the Reserve Bank and former Chairman of the High Level Committee on Economic Restructuring of Tamil Nadu 2020, meets PTR Palanivel Thiagarajan Finance Minister of Tamil Nadu.