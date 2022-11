"தத்தளிக்கும் மதுரை" தண்ணீர் தேங்கவில்லையா? பச்சை பொய் பேசும் அமைச்சர்கள்.. விளாசும் ஆர்பி உதயகுமார்

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: வடகிழக்கு பருவமழையால் எங்கேயும் தண்ணீர் தேங்கவில்லை என்று திமுக அமைச்சர்கள் பச்சை பொய்யை பேசுவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரையில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள சூழ்நிலையில் மழைநீர் தேங்கி தமிழகமே தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது. எப்பொழுது போல் பச்சை பொய் பேசுகின்ற அமைச்சர்கள், இப்பொழுதும் பச்சை பொய் பேசி வருகிறார்கள்.

சொத்து வரி மற்றும் மின்சார கட்ட உயர்வினால் யாரும் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என அமைச்சர்கள் பச்சை பொய் பேசி வருகிறார்கள். பால் உயர்வினால் நடுத்தர மக்கள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று பொய் பேசுகிறார்கள். அதேசமயம் முழுபூசணிக்காயை மறைப்பது போல் எங்கேயும் தண்ணீர் தேங்கவில்லை என்று நகர்துறை அமைச்சர் கேஎன் நேரு பொய் பேசுகிறார்

English summary

Former AIADMK minister RB Udayakumar has criticized that DMK ministers are telling lies that there is no water storage in Tamilnadu