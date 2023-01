கன்பார்ம் போலயே! மகளிருக்கு மாதம் ரூ.1000 எப்போது? மீண்டும் அழுத்திச் சொன்ன அமைச்சர் பிடிஆர்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ.1000 வழங்குவது குறித்து குடும்ப விவரங்கள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது, இந்தத் திட்டத்திற்கான காலத்தை முதல்வர் எங்களுக்கு வழங்கியுள்ளார். திட்டம் எப்பொழுது செயல்படுத்தப்படும் என்பதை முதல்வர் அறிவிப்பார் என தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கூறியுள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் ஆரப்பாளையம் அருகே வெள்ளிவீதியார் பள்ளியில் சட்டமன்ற தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ. 10 லட்சம் திட்ட மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்ட புதிய அங்கன்வாடி கட்டிடத்தை தமிழக நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் திறந்து வைத்தார்.

இதில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மதுரை மாநகராட்சி ஆணையர், மேயர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் பேசும்போது," தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலை மிகவும் சிறப்பாக முன்னேறியுள்ளது என்றார்.

தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு உரிமைத் தொகை ரூ 1000 எப்போது? 2023 பட்ஜெட் வரை பொறுங்க.. அமைச்சர் பிடிஆர்

English summary

Family details are being taken regarding providing Rs 1000 to housewives and the Chief Minister has given us a time frame for this scheme. Tamil Nadu Finance Minister PTR Palanivel Thiagarajan said that the Chief Minister will announce when the scheme will be implemented.