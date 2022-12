வேட்டி சேலை வருமா? வராதா? பதில் வேண்டாம் பலன் வேண்டும்! மாஜி அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கண்டனம்!

Madurai

மதுரை : வேட்டி சேலை திட்டம் தொடர்பாக பதில் தந்து நேரத்தை செலவழிக்காமல் பலன்களை மக்களிடத்திலே கொண்டுபோய் சேர்ப்பதிலே அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் கூறியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக வீடியோ வாயிலாக பேசியுள்ள அவர்," ஒவ்வொரு ஆண்டும், தைப்பொங்கலுக்கு விலையில்லா வேஷ்டி,சேலை வழங்குகிற மகத்தான திட்டம் ஆண்டு முழுவதும், கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கவும், வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் வண்ணமும் எம்ஜிஆரால் 1983 ஆம் ஆண்டு விலையில்லா வேஷ்டிகளை வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டதை இந்த நாடு நன்கு அறிவோம்.

அதை தொடர்ந்து ஜெயலலிதா இந்த விலையில்லா வேஷ்டி, சேலை திட்டத்தில் முழு தரத்தோடு அமைய வேண்டும் என்கிற அந்த உன்னத நோக்கத்தோடு, விலையில்லா வேஷ்டி சேலைகளின் தரம் மேலும் மேம்படுத்தப்பட்டதை இந்த நாடு நன்கு அறியும்.

