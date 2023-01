யானைப் பசிக்கு சோளப் பொறியா? இதுவரைக்கும் திமுக 22 ஆயிரம் தரணும்! பட்டியலை வாசித்த செல்லூர் ராஜூ!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : இதுவரை திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் இதுவரை மாதம் ஆயிரம் ரூபாயும் , என்று வழங்கியிருந்தாலும், சிலிண்டர் மானியம் மாதம் 100 என கணக்கிட்டால் இதுவரை ஒவ்வொரு மகளிர்களுக்கும் திமுக அரசு 22 ஆயிரம் வழங்கியிருக்க வேண்டுமென முன்னாள் அமைச்சரும் அதிமுக மதுரை மாவட்ட செயலாளருமான செல்லூர் ராஜு கூறியுள்ளார்.

முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா 2011 தேர்தலை சந்திப்பதற்கு முன்னதாக கோவை மதுரை என பல்வேறு இடங்களில் பிரம்மாண்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தினார். கிட்டத்தட்ட மாநாட்டை விட அதிக கூட்டம் சேர்ந்தது.

அந்த ஆர்ப்பாட்டம் தான் அதிமுக ஆட்சி அமைப்பதற்கான ஒரு திறவுகோலாக பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் ஜெயலலிதாவுக்கு அடுத்து அதே வகையில் மாநாட்டை நடத்த வேண்டும் என்பது எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் எண்ணமாக இருக்கிறது.

English summary

