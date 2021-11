Madurai

oi-Udhayabaskar

மதுரை: மதுரையில் காருக்கு வழிவிடாமல் பேருந்தை ஓட்டிய அரசுப் பேருந்து ஓட்டுநரை காரில் வந்த மர்மக் கும்பல் சராமரியாக தாக்கிவிட்டு சென்றுள்ளது.

வழிவிடாத அரசுப் பேருந்து.. முந்திச் சென்ற கார்.. டிரைவரை சரமாரியாக தாக்கிய மர்ம கும்பல்

இந்த காட்சிகள் பஸ் பயணிகளால் படம்பிடிக்கப்பட்டு தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும் வீடியோ ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் அரசுப் பேருந்து ஓட்டுரை தாக்கிய மர்மக் கும்பலை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.

English summary

In Madurai, the driver of a government bus who was driving the bus without giving way to the car has been attacked by a mysterious gang who came in the car. These scenes were filmed by bus passengers and are currently under investigation. Based on the video evidence, the police are searching for the mysterious gang who attacked the driver of the government bus.