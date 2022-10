நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் குழந்தை விவகாரம்.. அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன? மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம்

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் குழந்தை விவகாரம் தொடர்பான அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை குறித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பிரபல நடிகையான நயன்தாரா - இயக்குநர் விக்னேஷ் சிவன் இருவருக்கும் கடந்த ஜூன் மாதம் திருமணம் நடைபெற்றது. திருமணம் முடிந்து 4 மாதங்கள் மட்டுமே முடிந்துள்ள நிலையில் சில தினங்களுக்கு முன் தங்களுக்கு இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்ததாக ட்விட்டரில் அறிவித்தனர்.

இது ரசிகர்களிடையே பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியது. இதன்பின்னர் வாடகை தாய் மூலம் குழந்தைகள் பெற்றுக்கொண்டது தெரிய வந்தது. வாடகை தாய் முறை என்பது நயன்தாரா வயிற்றில் கரு வளராமல், வேறு ஒரு பெண்ணின் வயிற்றில் வளர்ந்து, இவர்கள் குழந்தை பெற்றுள்ளனர்.

நயன்தாரா- விக்னேஷ் சிவன் சர்ச்சை.. வாடகைத் தாய் சட்டம் சொல்லும் முக்கிய ரூல் என்ன?

English summary

Minister M. Subramanian has explained the next step regarding the Nayantara-Vignesh Sivan child issue. He said that, investigation is underway. Only after the investigation report is received, the existence of violation will be ascertained. Legal action will be taken after that.