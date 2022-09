தாலி கட்டுவதற்கு முன் மணப்பெண்ணிடம் ஸ்டாம்ப் பத்திரத்தை நீட்டிய மாப்பிள்ளை பிரெண்ட்ஸ்! பரபரப்பு

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: மதுரை உசிலம்பட்டியில் திருமணத்திற்கு பின்னும் தங்களுடன் கிரிக்கெட் விளையாட அனுமதி அளிக்க வேண்டும் என மணமகனின் நண்பர்கள் மணமகளிடம் ஒப்பந்தம் போட்டு திருமணம் செய்து வைத்த சம்பவம் சுவாரஸ்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிறுவயது முதல் நண்பர்களாக இருப்போரும் திருமணம் என்று ஆனால் பிரியும் சூழல் வருகிறது. இதற்கு காரணம் அந்த நபர் குடும்பஸ்தன் ஆகிவிட்டார். அடுத்த ஆண்டில் அப்பாவாகிவிடுவார்.

எனவே குடும்ப பொறுப்புகள் அதிகம். திருமணத்திற்கு முன்னர் ஜாலியாக செலவு செய்து கொண்டு நண்பர்களுடன் ஊர் சுற்றியிருக்கலாம். ஆனால் திருமணம் ஆகிவிட்டால் பொறுப்பு, கடமை வருகிறது. இதனால பெரும்பாலானோர் திருமணம் என ஆகிவிட்டால் நண்பர்களும் எப்போதும் போல் பழக நேரம் கிடைப்பதில்லை

English summary

Madurai friends asked bride to sign an agreement that she will not oppose to send her husband to play cricket on week ends.