உடம்பை காட்டி ஆபாச டான்ஸ் கூடவே கூடாது! கோவில்களில் ஆடல் பாடல் இரவு 10 மணியோடு ஓவர்- ஹைகோர்ட் அதிரடி

Madurai

oi-Mohan S

மதுரை: கோயில் திருவிழாக்களின்போது நடத்தப்படும் ஆடல், பாடல் கலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளிட்டவற்றை இரவு 10 மணிக்குள் முடித்துவிட வேண்டும் - ஆபாச நடனங்கள் கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை பிறப்பித்துள்ளது.

கிராமப் புறங்களில் உள்ள கோயில்களில் திருவிழாவின்போது, பொதுமக்களை கவரும் வகையில் ஆடல், பாடல், கரகாட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். இந்த நிகழ்ச்சிகளில், சில நேரம் கட்டுப்பாடுகளின்றி ஆபாசம் நிறைந்ததாக இருக்கும்.

இதுபோன்ற நடனங்கள், நிகழ்ச்சியை பார்வையிடும் பொதுமக்களை முகம் சுளிக்க வைக்கும் அளவில் இருக்கும். இதுகுறித்து காவல் நிலையங்களில் புகார்களும் குவிந்துதான் வருகிறது.

English summary

The Madurai branch of the High Court has issued various restrictions including that dance and song performances conducted during temple festivals should end by 10 pm.