ஏ நானும் ரவுடிதான்.. "அரெஸ்ட் மீ".. காவல் நிலையத்தில் அடம்பிடித்த இளைஞர்! நம்ம "ப்ளோரிடா"மதுரையில்!

மதுரை: தன்னை குடும்பத்தினர் யாரும் மதிக்காததால் விரக்தி அடைந்த இளைஞர் ஒருவர், தன்னை ஜெயிலில் அடைக்கக் கோரி காவல் நிலையத்துக்கு சென்று அடம்பிடித்த சம்பவம் மதுரையில் அரங்கேறியுள்ளது.

ஜெயிலுக்கு போனால்தான் தன்னை கெத்து என அனைவரும் நினைப்பார்கள் என்றும், அதனால் உடனே தன்னை கைது செய்யுமாறும் அந்த இளைஞர் போதையில் செய்த ரகளையால் காவல் நிலையமே சிறிது நேரம் ரணகளமானது.

சமீபகாலமாக, மதுரையில் தொடர்ந்து குற்றச்சம்பவங்கள் நடைபெறுவதால் ஏற்கனவே கடுமையான மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் போலீஸார், இந்த இளைஞர் செய்த சேட்டையால் நொந்து நூடுல்ஸாகியுள்ளனர்.

Interesting incident in Madurai, a youth, who was frustrated because no one in his family respected him, went to the police station to demand that he be put in jail.