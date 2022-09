"ஐடிதாவணியாகும்.. மாட்டுத்தாவணி".. மதுரைக்கு சூப்பர் நியூஸ் சொன்ன ஸ்டாலின்.. வருகிறது டைடல் பார்க்

Madurai

oi-Shyamsundar I

மதுரை: மதுரையில் டைடல் பார்க் கொண்டு வரப்படும் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்கிறார். மதுரை மாட்டுத்தாவணி பகுதியில் இரு கட்டமாக டைடல் பார்க் வரவுள்ளது.

முதல்வர் ஸ்டாலின் இரண்டு நாள் பயணமாக மதுரைக்கு சென்றுள்ளார். நேற்று மதுரையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் காலை உணவு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். அதன்பின் திமுகவின் முப்பெரும் விழா விருதுநகரில் நடைபெற்றது. இதில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

இந்த நிலையில் மதுரையில் சிறு, குறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கான தென் மண்டல மாநாட்டில் இன்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

சமீபத்தில் திருப்பூர் மற்றும் கோவையில் நடந்த இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின், இன்று மதுரையில் நடந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்.

English summary

Madurai to get its tidel park soon, IT park in Mattudhavani says CM Stalin in his today meeting with investors,