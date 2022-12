வெல்லம் ஒழுகுது..முந்திரி பருப்பு சின்னதா இருக்குனு சொல்வாங்க! அதான் ஆயிரமா கொடுக்கிறோம் - எ.வ.வேலு!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தமிழக அரசு சார்பில் பொங்கல் பரிசாக 1000 ரூபாயும், ஒரு கிலோ அரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை வழங்கப்படுமென தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், பொங்கல் பரிசில் கடந்த முறை போல் பொருட்கள் இல்லாததற்கு என்ன காரணம் என்ன என்பதற்கு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு விளக்கமளித்துள்ளார்.

பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழக அரசின் சார்பில் எவ்வளவு பணம் தருவார்கள்? இலவச வேட்டி சேலையோடு, ரொக்கமாகவா அல்லது பொருளாகவா என்பது குறித்து தொடர்ந்து சிந்தித்து வந்தனர், அதற்கு தற்போது விடை கொடுத்திருக்கிறது தமிழக அரசு.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு 2.19 கோடி அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.1,000 ரொக்கம் மற்றும் தலா ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை கொண்ட பரிசுத் தொகுப்பை வழங்க முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

அப்போ 5000 கேட்டீங்களே.. இப்போ 1000 தானா? திமுக அரசின் பொங்கல் ’பொய்’ தொகுப்பு! அண்ணாமலை காட்டம்!

English summary

While the Tamil Nadu government has announced that 1000 rupees, 1 kg of rice and 1 kg of sugar will be given as Pongal gift on behalf of the Tamil Nadu government, Public Works Minister EV Velu has explained the reason for the lack of items in the Pongal gift like last time.