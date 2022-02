திமுகவை உதயநிதி நிர்வகிப்பார்.. 2 மாதத்தில் அமைச்சராகிறார்.. அமைச்சர் மூர்த்தி பரபரப்பு தகவல்

Madurai

oi-Vishnupriya R

மதுரை: திமுகவை உதயநிதிதான் நிர்வகிக்க போகிறார் என அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரை மாவட்டம் சோழவந்தான் தொகுதி எம்எல்ஏவாக உள்ளவர் மூர்த்தி. இவர் தமிழக வணிக வரித் துறை அமைச்சராகவும் இருந்து வருகிறார். உள்ளாட்சி தேர்தலையொட்டி திமுக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக பிரச்சாரம் செய்கிறார்.

அது போல் உதயநிதி ஸ்டாலின், மாநில அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள், மாவட்டச் செயலாளர்கள் நேரில் பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் மதுரை மாநகராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் அமைச்சர் மூர்த்தி தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்தார்.

English summary

Minister Moorthy says that Udhayanidhi will take care of DMK. He will get ministerial berth in 2 months.