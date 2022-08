அங்க கொடுத்தாரு பாருங்க ஒரு அழுத்தம்.. ‘விமான நிலைய பாதுகாப்பில் குளறுபடி?’ - சிண்ட்ரெல்லா வருவாரா?

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : மதுரையில் நேற்று பரபரப்பை ஏற்படுத்திய அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீதான செருப்பு வீச்சு சம்பவத்தில் இன்று ஒரு அதிரடி ட்வீட்டை பதிவிட்டுள்ளார் பிடிஆர்.

அதில், விமான நிலைய பாதுகாவலர்களையும் மறைமுகமாகச் சாடியுள்ளார் பிடிஆர். விமான நிலையத்தின் 'பாதுகாக்கப்பட்ட' எல்லைக்குள் 'அனுமதிக்கப்பட்ட' சிண்ட்ரெல்லா எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிடிஆர்.

எனது கார் மீது வீசப்பட்ட செருப்பு பத்திரமாக உள்ளது, தேவைப்பட்டால் வந்து பெற்றுக் கொள்ளவும் என்று அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பாஜகவினருக்கு அறைகூவல் விடுத்துள்ளார்.

பாஜகவினரின் கூட்டத்திலிருந்தே செருப்பு வீசப்பட்டிருந்தாலும், செருப்பை வீசியது தாங்கள் இல்லை என பாஜகவினர் மறுத்து வரும் நிலையில், செருப்பை வீசியவர்களோ, இந்தச் செருப்பு வீச்சு சம்பவத்தால் மகிழ்ந்தவர்களோ தைரியம் இருந்தால் வந்து வாங்கிக் கொள்ளலாம் என சவால் விடுக்கும் வகையில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

அது புரோட்டோகால்.. நான்தான் தப்பா புரிஞ்கிட்டேன்.. பிடிஆர் வெளிநாட்டில் படிச்சவர்.. மதுரை சரவணன்

English summary

Minister PTR Palanivel Thiagarajan indirectly slammed Madurai airport security regarding the incident of throwing a sandal at the car. Moreover, PTR challenged those who threw the sandal.