”மதுரை விமான நிலைய சிண்ரெல்லா.. ஒத்த செருப்பை வாங்கிக் கொள்ளலாம்” அமைச்சர் பிடிஅர் நக்கல்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: மதுரை விமான நிலையத்தில் பாஜக தொண்டர்கள் வீசப்பட்ட செருப்பு புகைப்படத்தை பதிவிட்டு, நக்கலாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் ட்வீட் செய்துள்ளது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஜம்மு - காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய தற்கொலைப் படைத் தாக்குதலில் மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ராணுவ வீரர் லட்சுமணன் உயிரிழந்தார். இவரது உடல் நேற்று மதுரைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது மதுரை விமான நிலையம் வந்த லட்சுமணின் உடலுக்கு, தமிழக அரசு சார்பாக அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீச்சு.. பாஜகவைச் சேர்ந்த 5 பேர் கைது!

English summary

Minister Palanivel Thiagarajan posted a photo of the sandals thrown by BJP workers at Madurai airport which is spreading fast on social media. He said, If the missing "Cinderella of the Old Airport Terminal", who was "allowed" hundreds of meters into the "secured" area along with tens of her party members, wants her sandal back...my staff saved it for you.