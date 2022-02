இப்போ பார்த்தீங்கன்னா.. நீட் தேர்வால் பல நன்மைகள் வந்து சேருதுங்க: காமெடி நடிகர் செந்தில் பிரச்சாரம்

Madurai

oi-Nanthakumar R

மதுரை: நீட் தேர்வால் தற்போது தமிழகத்தில் இருந்து அதிக மாணவர்கள் மருத்துவ படிப்புகளில் சேர்ந்து வருகின்றனர். இதனால் நீட் தேர்வு அவசியம்''என மதுரையில் நடிகர் செந்தில் பேசினார்.

தமிழகத்தில் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என தொடர்ச்சியாக மத்திய அரசுக்கு திமுக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறது. அதிமுக தனது ஆட்சிக்காலத்தின் இறுதியில், மருத்துவ படிப்புகளில் அரசு பள்ளி மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்கும் விதமாக 7.5 சதவீத சிறப்பு உள்ஒதுக்கீடு சட்டத்தை அமல்படுத்தியது.

இதன்மூலம் தமிழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அதிகளவில் மருத்துவ படிப்பில் சேர்ந்து வருகின்றனர். இருப்பினும் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் தேர்ச்சி அடைய சிரமப்படுவதாக திமுக கூறியது. நீட் தொடர்பான தனிப்பயிற்சி மேற்கொண்டு குறைந்தபட்சம் 2 முறை எழுதியே மருத்துவ படிப்பில் சேர்வதாகவும், இதனால் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் திமுகவினர் கூறி வருகின்றனர்.

English summary

In Tamil nadu number of medical students increasing because of NEET, So NEET is essential for tamilnadu, says Comedy actor Senthi in Madurai.