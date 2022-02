நெல்லை: பள்ளி சுவர் இடிந்து 3 மாணவர்கள் உயிரிழந்த வழக்கில் தனியார் தாளாளர், தலைமை ஆசிரியை விடுவிப்பு

Madurai

மதுரை: நெல்லையில் தனியார் பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்து 3 மாணவர்கள் உயிரிழந்த வழக்கில் பள்ளியின் தாளாளர் உட்பட 2 பேர் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து ஐகோர்ட் மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது.

நெல்லை டவுன் பகுதியில் சாப்ஃடர் மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இந்த பள்ளியின் கழிப்பறை சுற்றுச்சுவர் திடீரென இடிந்து விழுந்தது. அந்த வேளையில் கழிவறைக்கு சென்ற சில மாணவர்கள் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கி கொண்டனர்.

English summary

The court has ordered the dismissal of the case against two persons, including the headmaster of the school, in connection with the collapse of the perimeter wall of Softer School in Nellai in which 3 students were killed