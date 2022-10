திருக்குறள் பற்றிய ஆளுநரின் கருத்து.. விளம்பரத்திற்காக எதிர்க்கின்றனர்.. ஆர்பி உதயகுமார்!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: திருக்குறள் பற்றிய ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் கருத்தை சிலர் விளம்பரத்திற்காக எதிர்ப்பதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் விமர்சித்துள்ளார்.

மதுரை காந்தி அருங்காட்சிய வளாகத்தில் அதிமுகவின் அம்மா பேரவை சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமார் தலைமையில் தூய்மை செய்யும் பணி நடைபெற்றது.

இதில் 50க்கும் மேற்பட்ட அதிமுகவினர் பங்கேற்று வளாகத்தில் அமைந்துள்ள புதர் மண்டிய பகுதிகளை தூய்மை செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி. உதயகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

Former AIADMK minister RB Udayakumar has criticized Governor RN Ravi's comment on Tirukkural as some people are opposing it for publicity.