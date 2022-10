பசும்பொன்னுக்கு வந்து பார்க்கட்டும்.. ஆர்பி உதயகுமார், எடப்பாடிக்கு சவால் விட்ட ஓபிஎஸ் டீம் எம்எல்ஏ!

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : ஆர்.பி.உதயக்குமார், பசும்பொன்னில் விரட்டப்பட்டார் என்றும், 90% கட்சியினர் என் பக்கம் எனக் கூறும் எடப்பாடி பழனிசாமி பசும்பொன்னிற்கு வந்து பார்க்கட்டும் என்றும் உசிலம்பட்டி எம்எல்ஏ அய்யப்பன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

மேலும், ஓபிஎஸ், முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் அரை மணி நேரம் பேசியதை ஆர்பி உதயகுமார் நிரூபித்தால் நானும் காவி வேட்டி கட்டிக் கொண்டு கட்சியைவிட்டு விலகி விடுகிறேன் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் அய்யப்பன் சவால் விடுத்துள்ளார்.

பசும்பொன்னில் நடைபெறும் தேவர் குருபூஜை நிகழ்வில் எடப்பாடி பழனிசாமி பங்கேற்காத நிலையில், ஆர்பி உதயகுமார் நேற்று முன் தினம் சென்றபோது அங்கு கோஷம் எழுப்பப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினருக்கு சவால் விட்டுப் பேசியுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளராக இருக்கும் உசிலம்பட்டி எம்.எல்.ஏ அய்யப்பன்.

OPS supporter and Usilampatti MLA Ayyappan has challenged that if RB Udhayakumar proves that O.Panneerselvam talked to Chief Minister Stalin for half an hour, I will leave the party with a saffron vest.