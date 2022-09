மதுரையில் ஆர்எஸ்எஸ் பிரமுகர் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டுகள் வீச்சு..கோவை, ஈரோட்டை தொடர்ந்து பதற்றம்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை : கோவை, ஈரோட்டை தொடர்ந்து இன்று இரவு மதுரையிலும் ஆர்எஸ்எஸ் பிரமுகரின் வீட்டில் 3 பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டுள்ள திடுக்கிட வைக்கும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதுதொடர்பான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ள நிலையில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாட்களாக பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு சம்பவங்கள் நடந்து வருகின்றனர். நேற்று முன்தினம் இரவு கோவையில் பெட்ரோல் குண்டு முதல் முதலாக சித்தாபுதூரில் உள்ள மாநகர பாஜக அலுவலகம் மீது வீசப்பட்டது.

அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த குண்டு வெடிக்கவில்லை. இதுபற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் தொடர்ந்து கோவையின் பல இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டுகள் வீசப்பட்டன.

கோவையில் ஆர்எஸ்எஸ் கிளை அமைப்பு நிர்வாகி வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு.. தொடரும் பதற்றம்..

After Coimbatore and Erode, a petrol bomb was hurled at the house of an RSS leader in Madurai tonight, creating a stir. The CCTV footage has been released and the police are actively investigating.