ராணுவத்தை பலவீனப்படுத்தி, இளைஞர்கள் வாழ்வில் விளையாடும் மோடி.. அக்னிபாத்தை விளாசிய காங்கிரஸ்

Madurai

மதுரை: ‛‛அக்னிபாத் திட்டம் என்பது இந்திய பாதுகாப்புக்கு குந்தகம் ஏற்படுத்தும். இந்திய ராணுவத்தை பலவீனப்படுத்தும் இத்திட்டம் மூலம் பிரதமர் மோடி அரசு இளைஞர்கள் வாழ்வில் விளையாடுகிறது'' என காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் குற்றம்சாட்டினார்.

ராணுவத்தை பலவீனப்படுத்தி, இளைஞர்கள் வாழ்வில் விளையாடும் மோடி.. அக்னிபாத்தை விளாசிய காங்கிரஸ்

அக்னிபாத் திட்டத்தை மத்திய அரசு கைவிடக்கோரி இன்று இந்தியா முழுவதும் காங்கிரஸ் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம், சத்தியாகிரக போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன.

மதுரை திருப்பரங்குன்றம் பதினாறாம் கால் மண்டபம் அருகே அக்னிபாத் திட்டத்தை கண்டித்து தெற்கு மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக சத்தியாகிரக போராட்டம் நடைபெற்றது. இதில் விருதுநகர் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் பங்கேற்றார். அதன்பிறகு அவர் நிருபர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது:

