எடப்பாடியிடம் மட்டும் பேசிய பிரதமர்.. அதிமுகவுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம்.. சொல்கிறார் ஆர்பி உதயகுமார்

மதுரை: மதுரையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை வரவேற்றபோது, எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் மட்டுமே பிரதமர் பேசியதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

நேற்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி மதுரை விமான நிலையம் வந்தபோது அதிமுக தரப்பில் எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் அருகருகே நின்று வரவேற்றது அதிமுக தொண்டர்களிடையே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.

இதனால் விரைவில் ஒன்றுபட்ட அதிமுக உருவாகும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அதுமட்டுமல்லாமல் ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமி - ஓ பன்னீர் செல்வம் இருவரையும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் எப்படி மோடி சேர்த்து வைத்தாரோ, அதேபோல் மீண்டும் சேர்த்து வைப்பார் என்று பார்க்கப்பட்டது.

Former AIADMK minister RB Udayakumar has said that when he welcomed Prime Minister Narendra Modi in Madurai, the Prime Minister spoke only to Edapadi Palanisamy.