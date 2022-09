வெளிநாட்டு வேலை.. பெரிய நிறுவனம்.. ஆனாலும் அரசியலுக்கு வந்தேன் -“காரணம்” தெரியுமா? பிடிஆர் ஓபன் டாக்

Madurai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

மதுரை: மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசிய தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன், வெளிநாட்டு வேலையை விட்டுவிட்டு தமிழ்நாட்டில் அரசியலுக்கு வந்ததற்கான காரணத்தை விளக்கி இருக்கிறார்.

மதுரை கல்லூரி மேல்நிலைப்பள்ளியில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.

அப்போது பேசிய அவர், "பலர் பல்வேறு காரணங்களுக்காக அரசியலுக்கு வந்திருக்கலாம். நான் வெளிநாட்டில் உள்ள ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருந்தேன்.

English summary

Tamil Nadu Finance Minister Palanivel Thiagarajan, who participated in the welfare program for the differently abled persons, where he explained the reason why he left his foreign job and joined politics in Tamil Nadu.